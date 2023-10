Idris Elba: Delam v industriji, kjer sem nagrajen za svoje slabe navade

Idris Elba ima svoj igralski poklic izjemno rad. A prav pretirana ljubezen do dela in njegov delovni karakter sta ga gnala v preobremenjenost. Zvezdnik, ki sam zase pravi, da je prevelik deloholik, je priznal, da že leto dni obiskuje terapevta. Želi se namreč otresti tega, da delo vedno postavlja pred svoje zdravje in družino, žal pa ima težavo tudi s tem, ker dela v industriji, kjer je za svoje slabe navade celo nagrajen.

Idris Elba se lahko pohvali s številnimi vlogami v najbolj predvajanih svetovnih filmih. Za njim je zavidljiva kariera, a ima svoje delo še vedno izjemno rad. Prav ta ljubezen in njegov delovni karakter pa sta ga vodila do težav z zdravjem. "Stvar je v tem, da so stvari, zaradi katerih se sprostim, na koncu vedno povezane z mojim delom," je razkril v podcastu Changes with Annie Macmanus.

icon-expand Idris Elba se zaveda, da je deloholik, zato si je poiskal pomoč. FOTO: Profimedia

51-letnik se je svojih težav zavedel, ko je spoznal, da je bolj sproščen, ko dela, kot takrat, ko je z družino. "Lahko bi delal 10 dni na filmu in se v sklopu filma posvečal podvodnim sekvencam, kot je recimo zadrževati dih za šest minut. Potem bi se vrnil v svoj studio in naprej delal, pa bi bil bolj sproščen, kot če bi sedel na kavču z družino. To je res slabo, kajne?" je bil iskren in dodal: "To je stvar, ki jo moram popraviti, ker moram normalizirati tisto, kar me sprošča. To ne more biti samo delo."