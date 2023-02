Idris Elba: Ne bom James Bond, jaz sem John Luther

"Veliko ljudi govori o liku, ki se začne s črkama J in B, a jaz ne bom igral te vloge. Jaz bom John Luther. To sem jaz," je na konferenci na Svetovnem vladnem vrhu v Dubaju povedal Idris Elba . 50-letni zvezdnik je s tem zavrnil namigovanja o tem, da bi stopil v čevlje slavnega agenta Jamesa Bonda , obenem pa napovedal nov film, v katerem bo zaigral detektiva Johna Luthra .

Igralec v vlogi detektiva v televizijski seriji nastopa že 10 let, po desetletju predvajanja pa sedaj prihaja tudi film z Elbo v glavni vlogi. "Povsem naravno je, da bo Luther dobil svoj film," je prepričan Britanec, ki je v filmu zaigral ob boku slavnega igralca Andyja Serkisa . Film Luther: The Fallen Sun v ameriške kinematografe prihaja konec februarja, kasneje pa bo na voljo tudi na tujih pretočnih platformah.

Zvezdnik se je pred kratkim udeležil tudi svetovnega gospodarskega foruma v Davosu v Švici, kjer je med drugim s svojo ženo Sabrino Dhowre Elba prejel prestižno nagrado za njuno zavzemanje za milijone revnih kmetov po vsem svetu. Igralec je v svojem govoru pozval, naj gospodarske velesile ponudijo več pomoči kmetom, ki na letni ravni proizvedejo tretjino svetovne hrane in več kot 70 odstotkov hrane v Afriki in Aziji. "Z večjim dostopom do financ, trgov, virov, tehnologije in znanja lahko odklenemo drugačno prihodnost," je še dodal.