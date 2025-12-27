Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Idris Elba ne želi biti več igralec: Upam, da moji oboževalci niso jezni name

Los Angeles, 27. 12. 2025 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Idris Elba

Priljubljeni igralec Idris Elba je predstavil svoj novi kratki film in napovedal, da si v prihodnosti želi ostati predvsem za kamero. Elba, ki ima za sabo več kot 130 igralskih vlog, je pojasnil, da mu režija omogoča, da se izrazi na drugačen način, in v tem procesu uživa. Njegov naslednji projekt bo celovečerec 'This Is How It Goes'.

Idris Elba je pred kratkim predstavil svoj najnovejši režijski projekt, kratki film Dust To Dreams. To je njegov prvi režijski projekt po celovečercu Yardie iz leta 2018 in upa, da bo režiral še naprej, saj si želi v prihodnje ostati za kamero. "Upam, da moji oboževalci niso jezni name," je dejal po poročanju Daily Maila, preden je pojasnil: "Sčasoma se želim preusmeriti v režijo."

Idris Elba
Idris Elba
FOTO: Profimedia

Elba ima do danes za seboj 130 igralskih vlog. "Še vedno mi je všeč, vendar mislim, da mi režija omogoča, da se pokažem v nekoliko drugačni luči in sem preprosto del snemanja na drugačen način. Resnično uživam," je dejal pred kratkim po poročanju revije People.

Igralec se je na kratko dotaknil tudi svojega naslednjega celovečerca, ki ga bo režiral, This Is How It Goes. Prihajajoči film temelji na igri Neila LaButea iz leta 2005. "Izvirnik govori o temnopoltem moškem, poročenem z belopolto žensko, in o tem, kaj se zgodi v njunem odnosu," je dejal po poročanju revije Deadline in podrobneje opisal: "Kupil sem pravice za film in zgodbo preoblikoval. Torej gre za belca, poročenega s temnopolto žensko, in temnopolti moški pride živeti v njuno hišo. Gre za neverjetno preučitev zakona, zaupanja in rase. Projekt je snemal v Gani in dejal, da so že zaključili s produkcijo."

Poglavja:
Na vrh
Idris Elba film režija kariera snemanje

Céline Dion se je za božič prelevila v Grincha in navdušila oboževalce

SORODNI ČLANKI

Nova ugibanja: Bo Idris Elba naslednji James Bond?

Idris Elba se seli v Afriko, kjer bo pomagal tamkajšnji filmski industriji

Idris Elba s kampanjo proti nasilju z noži

Idris Elba: Delam v industriji, kjer sem nagrajen za svoje slabe navade

Idris Elba: Poskušal sem rešiti spor, dobil sem pištolo v glavo

Idris Elba: Ne bom James Bond, jaz sem John Luther

Idris Elba v Davosu pozval voditelje, naj pomagajo revnim kmetovalcem

Seznam zvezdnikov, ki bi lahko bili naslednji James Bond

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
zadovoljna
Portal
Skrivna poroka lepe manekenke
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Kako pravilno nositi kapuco?
Kako pravilno nositi kapuco?
vizita
Portal
Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
cekin
Portal
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
moskisvet
Portal
Smučanje v Bosni: Kam lahko greste in kakšne so cene?
Veste, kdo je to?
Veste, kdo je to?
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
okusno
Portal
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425