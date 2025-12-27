Idris Elba ne želi biti več igralec: Upam, da moji oboževalci niso jezni name

Idris Elba je pred kratkim predstavil svoj najnovejši režijski projekt, kratki film Dust To Dreams . To je njegov prvi režijski projekt po celovečercu Yardie iz leta 2018 in upa, da bo režiral še naprej, saj si želi v prihodnje ostati za kamero. "Upam, da moji oboževalci niso jezni name," je dejal po poročanju Daily Maila , preden je pojasnil: "Sčasoma se želim preusmeriti v režijo."

Elba ima do danes za seboj 130 igralskih vlog. "Še vedno mi je všeč, vendar mislim, da mi režija omogoča, da se pokažem v nekoliko drugačni luči in sem preprosto del snemanja na drugačen način. Resnično uživam," je dejal pred kratkim po poročanju revije People.

Igralec se je na kratko dotaknil tudi svojega naslednjega celovečerca, ki ga bo režiral, This Is How It Goes. Prihajajoči film temelji na igri Neila LaButea iz leta 2005. "Izvirnik govori o temnopoltem moškem, poročenem z belopolto žensko, in o tem, kaj se zgodi v njunem odnosu," je dejal po poročanju revije Deadline in podrobneje opisal: "Kupil sem pravice za film in zgodbo preoblikoval. Torej gre za belca, poročenega s temnopolto žensko, in temnopolti moški pride živeti v njuno hišo. Gre za neverjetno preučitev zakona, zaupanja in rase. Projekt je snemal v Gani in dejal, da so že zaključili s produkcijo."