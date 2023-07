Idris Elba: Poskušal sem rešiti spor, dobil sem pištolo v glavo

Idris Elba je v svoji igralski karieri nastopil v številnih vlogah, med katerimi so bili tudi takšne, ki so od njega zahtevale posedovanje orožja. Večkrat je bil prav on tisti, na katerega so v filmih streljali, a ko se situacija z orožjem zgodi v resničnem življenju, je to popolnoma druga pesem. "Skoraj sem izgubil svoje prekleto življenje," je za Daily Mail povedal igralec.

50-letni zvezdnik je v času, ko je živel v Združenih državah Amerike, želel rešiti spor med fantom in njegovim dekletom pred enim izmed nočnih klubov. "Moški je vpil na svoje dekle, da jo bo ubil in podobne besede. Stopil sem zraven in ga poskušal pomiriti z besedami, da je dekle zelo lepo, in ga vprašal, zakaj se tako pogovarja z njo," je razložil in nadaljeval: "To ga je očitno razjezilo, saj je mislil, da jo želi osvajati. Izvlekel je pištolo in mi jo nameril v glavo." Angleškemu igralcu je kasneje situacijo uspelo umiriti, a ostal mu je grenak priokus na to noč. Čeprav ni jasno, kje in kdaj točno se je dogodek zgodil, je Elba zatrdil, da so vsi odšli nepoškodovani.