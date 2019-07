Idris Elba priskočil na pomoč nezavestni ženski

IgralecIdris Elba je znan predvsem kot Luther iz britanske detektivske serije, v svoji igralski karieri pa se je spopadel tudi z vlogo Nelsona Mandele, izredno aktiven je tudi v gledališču, pred časom pa je nastopil celo kot DJ na znamenitem kalifornijskem glasbenem festivalu Coachella. Seveda je tu tudi laskavi naziv najbolj seksi moškega na svetu po izboru revije People.

Trenutno se zvezdnik posveča gledališču, in sicer igri Tree, 90-minutni predstavi, ki je zmes drame, glasbe in plesa. Ko je njegova predstava gostovala v Manchestru, se je zgodil neljubi pripetljaj. Med nastopom je namreč omedlela gledalka in predstavo so morali prekiniti. Na pomoč pa ji je priskočil kar zvezdnik. Kasneje je obiskovalka dejala, da je bila presenečena nad njegovo prijaznostjo in skrbjo.