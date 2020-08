Idris Elba po okužbi s koronavirusom drugače gleda na življenje

Sabrina Dhowre Elba je za britansko izdajo revije Graziapovedala, kako se je počutila, ko so soprogu Idrisu Elbi potrdili covid-19. "Ko smo zboleli, so mediji poročali o nevarnosti nove koronavirusne bolezni. V nekem trenutku je Idris mislil, da je to njegov konec,"je o izkušnji povedala Sabrina, "Ima astmo. Starejši je. Občutki so bili grozni."