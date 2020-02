Idris Elba se vrača k svojim afriškim koreninam

Elba se je pridružil velikemu gibanju temnopoltih zvezdnikov, ki ga je ganska vlada predstavila leta 2019, saj želijo, da se Afroameričani vrnejo k svojim koreninam in ustvarjajo nove vezi z Afriko.

Idris je za BBC povedal, da je ob prejemu državljanstva in potnega lista čutil ogromno čast in to je nekaj najboljšega, kar je lahko dobil od svoje države. Sedaj se lahko vrne v deželo, kjer je živela njegova družina. Na slovesnosti je še dejal: "Hvaležen sem za to priložnost, da lahko postanem državljan države Sierra Leone. To je čast za vso družino."

Igralec je izkazal zanimanje za turistične razsežnosti, ki jih ponuja afriška država. Njegove namere je komentiral tudi politikJulius Maada Bio: "Želimo, da ljudje spoznajo naš narod in pozabijo na vojno, ebolo in vse grozne zgodbe. To je nova Sierre Leone."