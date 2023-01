Idris Elba v Davosu pozval voditelje, naj pomagajo revnim kmetovalcem

Igralec Idris Elba in njegova žena Sabrina Dhowre Elba sta se kot ambasadorja dobre volje v organizaciji Združenih narodov udeležila svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, kjer sta prejela prestižno nagrado za njuno zavzemanje za milijone revnih kmetov po vsem svetu. Igralec je v svojem govoru pozval, naj gospodarske velesile ponudijo več pomoči kmetom, ki na letni ravni proizvedejo tretjino svetovne hrane in več kot 70 odstotkov hrane v Afriki in Aziji.

Idris Elba in njegova žena sta v Davosu prejela prestižno nagrado, s katero vsako leto nagradijo umetnike in kulturnike, ki s svojim vplivom pomembno prispevajo k družbi in njenemu napredku. Odkar sta leta 2020 postala ambasadorja dobre volje Združenih narodov, sta Idris in Sabina glasna zagovornika večjih naložb v kmetijstvo in razvoj podeželja, še posebej pa se zavzemata za Afriko, kjer so hude vremenske razmere in konflikti močno vplivali na tamkajšnje kmete in njihovo zmožnost za proizvodnjo hrane za njihove družine, skupnosti in države. Kljub pomembni vlogi, ki jo imajo ti kmetje pri zagotavljanju svetovne prehranske varnosti, 75 odstotkov lačnih in najrevnejših ljudi na svetu živi na podeželju držav v razvoju.

icon-expand Idris Elba in Sabrina Dhowre Elba na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu FOTO: Profimedia

"Revni po svetu ne iščejo samo pomoči in darila, iščejo naložbe – naložbe v ljudi, naravo, inovacije," je v govoru, ki ga je imel pred najvplivnejšimi ljudmi svetovne politike in gospodarstva, poudaril igralec. "Z večjim dostopom do financ, trgov, virov, tehnologije in znanja lahko odklenemo drugačno prihodnost," je še dodal, njegov poziv pa je povzel tudi predsednik Mednarodnega sklada za razvoj kmetijstva Alvaro Lario, ki se je foruma udeležil s pozivom vladam, razvojnim partnerjem in zasebnemu sektorju, naj takoj okrepijo naložbe za manjše kmetovalce.

icon-expand Zakonca Elba sta v Davosu prejela častno nagrado. FOTO: Profimeda

"Šele z vlaganjem v to, kako pridelujemo, predelujemo in distribuiramo hrano, lahko naši prehranski sistemi začnejo izpolnjevati potrebe po zdravem svetovnem prebivalstvu in zdravem planetu – zdaj in v prihodnosti. Če ne boste vlagali množično, bo prišlo do povečane lakote in revščine, kar bi lahko spodbudilo socialne nemire, konflikte in migracije," je bil glede napovedi za prihodnost jasen Lario.