Iggy Azalea delila še nikoli videne sinove fotografije

Na prvi fotografiji lahko vidimo, da Iggy v naročju drži svojega prvorojenca Onyxa pred torto s svečkami, fotografija pa je nastala 7. junija lani, ko je zvezdnica praznovala svoj 30. rojstni dan. Prav tako je delila fotografijo, na kateri sina pestuje, in dodala še eno, ki je nastala med dojenčkovim kopanjem.

Med drugim je zapisala, da ne more verjeti, kako hitro beži čas: da je bil njen sin, kot da bi bilo to včeraj še dojenček, danes pa je videti že kot malček ter da ga bo vedno imela rada.

Iggy Azalea je družbena omrežja tokrat izkoristila za obujanje spominov. Objavila je štiri nove fotografije svojega ljubkega sinčka in eno iz obdobja svoje nosečnosti, saj na njej ponosno razkazuje trebušček.

30-letnica je novico, da je postala mamica, skrivala kar nekaj časa. Junija je sporočila, da je postala mama, a sinovega točnega datuma rojstva do danes še ni razkrila:''Imam sina. Čakala sem na pravi trenutek, da spregovorim o tem, vendar sčasoma ugotavljam, da bom zmeraj čutila tesnobo ob podajanju tovrstnih informacij širnemu svetu.'' Poudarila je, da želi zasebno življenje zadržati zase, obenem pa noče skrivati dejstva, da ima otroka.

Azalea in oče njenega otroka, raper Playboi Carti sta se spoznala leta 2018 na koncertni turneji in kmalu za tem postala par. Tri mesece potem, ko sta potrdila svojo zvezo, sta se skupaj tudi preselila, kar je potrdil 24-letni raper. Oktobra lani je sporočila, da se je z raperjem razšla in da za sina skrbi sama.