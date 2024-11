Iggy Azalea kljub milijonskemu dobičku zapustila eksplicitno platformo

Pojasnila je, da se je z objavami učila, kljub temu, da je že imela izkušnje z ustvarjanjem skupnosti na družbenih omrežjih. Povedala je, da je že dolgo glasbenica in da je potem, ko je zgradila skupnost ljudi, ki so jo želeli gledati vsak dan in bili pripravljeni plačati za to, ugotovila, da ji mnogi na OnlyFans sledijo prav zaradi povezanosti.

Azalea je povedala, da so se ljudje na Instagramu obračali nanjo in ji razlagali, kako si tisti mesec ne morejo privoščiti naročnine."Zelo rad se pogovarjam s teboj, saj me nasmejiš, zato mi je težko, ker si ne morem privoščiti naročnine in upam, da ne misliš, da se nočem več pogovarjati s teboj," je navedla primer oboževalca, ki ji je potožil, da si ne more več privoščiti dostopa na OnlyFans, ker pa je dobila več podobnih sporočil, pa se je odločila, da platformo zapusti, saj ji je človeška interakcija bolj pomembna od denarja.