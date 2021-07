Iggy Azalea napovedala daljši glasbeni premor

31-letna Iggy Azalea se je tokrat na Twitterju oglasila, da je sporočila, da si bo vzela daljši glasbeni premor.

"Album 'End of an Era' je zame zelo poseben, kajti po tem, ko ga bom naslednji mesec izdala, si bom vzela nekaj let, da se osredotočim na druge kreativne projekte in stvari, ki jih počnem s strastjo in me, poleg glasbe, navdihujejo," je tvitnila.

"Vesela sem za vas, da boste v prihodnosti videli različne plati mene. Preusmeriti svojo energijo in osredotočenost na tisto, nad čimer sem najbolj navdušena, je tisto, kar je zame prav, in upam, da me boste še naprej podpirali pri katerih koli kreativnih projektih, ki jih bom delala!" je zapisala v nadaljevanju ter svoje sporočila sklenila: "Ta album mi je zelo všeč in želim si, da bi moji oboževalci uživali v tem z mano. Upam, da vas bom čim več videla na turneji!"