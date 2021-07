Iggy Azalea: Ne bom dovolila, da se okoriščate z mojim otrokom

"Predstavljajte si, da ste tako bedni, da ustrahujete enoletnega otroka, ker si je sam izbral oblačila. Vsi ste tako plehki in dolgočasni, res neverjetno sramotno," je tvitnila Iggy, potem ko je uporabnik Twitterja namenoma provociral in komentiral nedavni slog oblačenja Onyxa.

"Moj otrok ni blagovna znamka, s katero bi oboževalci njegovega očeta bili obsedeni ali se norčevali, ker vi v resnici ne marate njegove mame, zato se vam zdi prisrčno, da nesramno pišete o otroku in tem, kakšne smešne stvari nosi. Vedite, da vas bom osebno klofnila in prav tako tudi njegov oče," je tvitnila Iggy.

"Album 'End of an Era' je zame zelo poseben, kajti po tem, ko ga bom naslednji mesec izdala, si bom vzela nekaj let, da se osredotočim na druge kreativne projekte in stvari, ki jih počnem s strastjo in me, poleg glasbe, navdihujejo," je tvitnila.

Azalea in oče njenega otroka, raper Playboi Carti, sta se spoznala leta 2018 na koncertni turneji in kmalu za tem postala par. Tri mesece potem, ko sta potrdila svojo zvezo, sta se skupaj tudi preselila, a zveza se ni obnesla. Oktobra lani je sporočila, da se je z raperjem razšla in da za sina skrbi sama.