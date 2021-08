Iggy Azalea o Tristanu Thompsonu: Ne poznam te osebe

Raperka Iggy Azalea se je na družbenem omrežju Twitter odzvala na govorice, da naj bi bila v romantičnem razmerju z zvezdnikom NBA, Tristanom Thompsonom . Azalea je v svojem odzivu zapisla, da govorice ne držijo in da Tristana sploh ne pozna. Tristan Thompson je znan tudi po svojem burnem razmerju s starleto Khloé Kardashian , s katero imata tudi tri leta staro hčerko True .

Iggy Azalea in Tristan Thompson

"Zelo čudne lažne novice krožijo o meni, in sicer da se sestajam s človekom, ki ga še nikoli nisem spoznala. Se res tako dolgočasite? To je res zelo čudno obnašanje," je na Twitterju zapisala 31-letnica. Nek sledilec je Thompsona v komentarju označil z imenom, Azalea pa se je na komentar odzvala tako, da je svoj prejšnji odziv še enkrat zapisala in dodala: "Še nikoli nisem bila v isti stavbi s tem človekom, ker ne poznam te osebe."