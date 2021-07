Iggy Azalea obtožena posnemanja temnopoltega videza

Raperka Iggy Azalea je nedavno izdala videospot za pesem ‘I Am The Stripclub’, v katerem je številne uporabnike družbenih omrežij zmotil njen videz. 31-letna Avstralka, ki je znana po svojih dolgih platinastih laseh in svetli polti, je v njem namreč občutno temnejša, zato so jo številni obtožili, da skuša posnemati videz temnopolte ženske.

Iggy Azalea, ki je leta 2014 zaslovela s pesmijo Fancy, je pred kratkim izdala pesem z naslovom I Am The Stripclub in zanjo posnela videospot, v katerem so se ji pridružili številni plesalci. Po objavi videospota na spletu pa je uporabnike zmotil nov videz glasbenice.

31-letna Avstralka je znana po svojih dolgih platinastih laseh in svetli polti.

Azalea, rojena v Sydneyju, je sicer znana po svojih dolgih platinastih laseh in svetli polti, tokrat pa je svoj videz popolnoma spremenila in se v videospotu pojavila z dolgimi črnimi lasmi in temnejšo poltjo. Ni trajalo dolgo, da so se na spletu razširile kritike, ki so zvezdnico obsodile ‘blackfishinga’ oziroma posnemanja videza temnopolte osebe. Izraz ‘blackfishing’ se je posebej razširil v času vzpona družbenih omrežij, ko so standard lepote postale večje ustnice in zadnjica ter temnejša polt, torej lastnosti, ki so naravno značilne za temnopolte osebe in osebe arabskega rodu.

Glasbenici so nekateri podporniki sicer stopili v bran in za njen videz krivili svetlobo, ki je bila uporabljena med snemanjem. Na kritike pa se je odzvala tudi sama in dejala, da so očitki brez podlage in smešni. "Enak odtenek tekoče podlage nosim že tri leta in sedaj je kar naenkrat postal problem zgolj zaradi tega, ker nosim črno lasuljo," je na Twitterju zapisala 31-letnica, ki se je v podobnih težavah znašla že v preteklosti.

Iggy je lani razkrila, da je postala mama sinčku Onyxu. Azalea in oče njenega otroka, raper Playboi Carti, sta se spoznala leta 2018 na koncertni turneji in kmalu zatem postala par. Tri mesece potem, ko sta potrdila svojo zvezo, sta se skupaj tudi preselila, kar je potrdil 24-letni raper. Oktobra lani je sporočila, da se je z raperjem razšla in da za sina skrbi sama.