Iggy Azalea okreva po operaciji hrbtenice: Hvaležna sem za luč na koncu tunela

"Vse se zgodi zelo hitro," je še zapisala in razkrila, da jo je dolgotrajno okrevanje prikrajšalo za vlogo v filmu, a se bo zaenkrat osredotočila na hojo in sedenje. "Sem na polovici okrevanja, a mi gre res dobro in sem vesela, da sem vsak dan bolje," je zapisala v drugi objavi.

"Odpotovati bi morala v Avstralijo na snemanje filma, tik pred tem pa sem se odpravila še na rutinsko operacijo hrbtenice, ki bi odpravila težave, ki sem jih imela zaradi dveh poletij na turneji," je zapisala zvezdnica in dodala, da je bila v času okrevanja priključena na 'milijon naprav', tri tedne pa je bila priklenjena na posteljo, s katere je smela stopiti na noge le, če je šla do kopalnice.

"Prvi dan, ko sem se postavila na noge, sem lahko stala le tri minute. Sedaj sem že na 30 minutah! Vsak dan posebej se trudim, dokler ne bom na sto odstotkih," pa je dogovorila nekemu sledilcu in dodala, da je z njenim napredkom zadovoljen tudi zdravnik.

Zvezdnica je zapisala, da jo je izkušnja naučila hvaležnosti do svojega telesa, upa pa, da bo lahko do božiča že na lastnih nogah. "Ostanite zdravi in bodite pozorni na to, kar vam sporoča telo. O napredku vam bom poročala čez nekaj tednov," je zaključila svoje sporočilo.