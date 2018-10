Iglesias strastno poljubil oboževalko: bo zaradi tega v škripcih njegov zakon?

Med nastopom se mu je na odru pridružila ena izmed zvestih oboževalk, ki je s seboj prinesla uokvirjeno fotografijo z namenom, da bi od zvezdnika pridobila avtogram. Ta je njeno gorečo željo pospremil z nasmeškom, odložil svoj mikrofon in njeno fotografijo ter jo pred vsemi objel in poljubil. Mlada oboževalka, katere identiteta zaenkrat še ni znana, je bila vidno osupla, saj takšne poteze s pevčeve strani ni pričakovala. Z obema rokama ga je objela okoli vratu in se prepustila strastnemu poljubu. Po tem je začela brskati po torbici, da bi s telefonom posnela tudi kakšno fotografijo z latino izvajalcem. Na enem izmed številnih posnetkov, ki so z rekordno hitrostjo zaokrožili splet in napolnili družbena omrežja, je vidno, da so ji od presenečenja oči napolnile solze. To je opazil tudi Enrique, ki je ganjeno oboževalko še nekajkrat objel in poljubil.