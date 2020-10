Igor Kojić očetu čestital za 60 let, o Severini ne duha ne sluha

Igor Kojić, nekdanji nogometaš in mož priljubljene pevke Severine, se je oglasil na Instagramu in izkoristil priložnost, da je očetu Draganu Kojiću - Kebi čestital za okrogli jubilej. Ta namreč na današnji dan, 7. oktobra, praznuje 60 let.

Srbski glasbenik Dragan Kojić - Keba danes praznuje 60. rojstni dan. Njegov 33-letni sinIgor Kojić, sicer zakoniti mož 48-letne pevkeSeverine, je očetu za osebni praznik čestital tudi na družbenih omrežjih. "Naj bo tvoje življenje polno zdravja, sreče, upanja in bodi najboljši kot kdajkoli prej. Vse najboljše, dragi očka, naj ti vse želje iz mojega srca danes potrkajo na vrata," je napisal Severinin mož, ki je objavil skupen selfi z očetom, ki sta ga posnela v avtomobilu. Pod objavo so se vsule številne čestitke Igorjevih sledilcev, ki so njegovemu očetu zaželeli vse najboljše za rojstni dan. Severina se na družbenih omrežjih ni spomnila na tastov rojstni dan, saj mu ni namenila nobene objave ali komentarja. Hrvaška pevka Severina in njen izbranec Igor Kojić sta septembra praznovala peto obletnico poroke. A v zadnjih mesecih se zdi, da se je njun odnos precej ohladil. Hrvaški mediji so pred dnevi poročali, da se nista videla že šest mesecev, na družbenih omrežjih pa imata vedno manj tudi skupnih objav.