Igor Kojić s fotografijami utišal govorice o zakonskih težavah

Serija fotografij prikazuje Igorja in Severino v objemu med poljubljanjem, srečni trenutki ter zapis pod slikami pa dokazujejo, da je par še zmeraj srečen skupaj. Po težavah, o katerih so mediji poročali v preteklih dneh, ko sta si zakonca celo prenehala slediti na Instagramu, so očitno nastopili lepši trenutki. Igor je pod objavo celo zapisal: ''Ljubezen, ki se je ne da meriti z všečki ali sledenjem (na družabnih omrežjih, op.p.). Moj angel, najlepša duša in najboljša mama na svetu.''

Hrvaški in srbski mediji so o težavah med zakoncema poročali, ko se je pevka pred kratkim vrnila v Zagreb, Igor pa se je odločil ostati v Beogradu. Sledile so dvoumne objave na družabnih omrežjih, zgovorno pa je bilo tudi dejstvo, da sta si prenehala slediti na Instagramu. Po turbulentnih dneh se je Igor odločil prekiniti molk in z objavo pokazati, da je z njunim odnosom vse v najlepšem redu. Pod fotografijo srečnega para so se zvrstili številni pozitivni komentarji, ki so jima izkazali podporo.