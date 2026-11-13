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Igor Kojić znova dahnil usodni da: poročil se je z nosečo Nikolino

Beograd, 13. 11. 2026 17.24 pred 44 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.A.
igor kojić

Morda bo rek, v tretje gre rado pri Igorju Kojiću padel na plodna tla. Nekdanji mož Severine se je namreč že tretjič sprehodil do oltarja in tokrat večno zvestobo obljubil Hrvatici Nikolini Šaponja. 27-letnica pod srcem nosi tudi njegovega otroka, poročne zaobljube pa sta si zaljubljenca izrekla le po nekaj mesecih zveze.

Pravijo, da začutiš, ko je človek pravi zate in Igor Kojić je očitno začutil, da je Nikolina Šaponja tisto dekle, s katero si želi preživeti preostanek svojega življenja. 27-letnica z Reke in Severinin nekdanji mož sta si pred dnevi namreč obljubila večno zvestobo.

Igor Kojić je srečen v objemu mlade Nikoline.
Igor Kojić je srečen v objemu mlade Nikoline.
FOTO: Instagram

Novopečena žena sina pevca Dragana Kojića Kebe je le nekaj dni po tem, ko je informacija o njuni poroki prišla v javnost, na Instagramu delila prve uradne fotografije s slovesnega dogodka. Na objavljenih posnetkih par pozira z izrazitim nasmehom, pri čemer oba nežno držita roke na njenem zaobljenem nosečniškem trebuhu. Hrvatica in Srb sta z objavo fotografije znova potrdila tudi, da bosta kmalu postala starša, kar je pred kratkim za srbske medije povedal tudi Igor.

Igor Kojić bo prvič postal oče.
Igor Kojić bo prvič postal oče.
FOTO: Instagram

Po poročanju srbskega portala Telegraf je poročni obred potekal v ožjem krogu, saj sta si mladoporočenca želela intimno slovesnost brez pretirane medijske pozornosti. Nevesta je za ta posebni dan izbrala elegantno belo obleko, ki je segala do kolen in pod katero se je že jasno nakazoval nosečniški trebuh, medtem ko se je Kojić odločil za klasično obleko v kremni barvi. Pomembno vlogo na poroki je odigral tudi znani nogometni vratar Milan Borjan, ki je ženinu stal ob strani kot poročna priča.

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Čeprav je bil ženin pri dajanju izjav precej zadržan, pa navdušenja nad družinskim dogodkom ni skrival njegov oče, priznani srbski pevec. V izjavi za medije je poudaril, da je šlo za skrbno načrtovan civilni obred, pri katerem sta mladoporočenca želela zgolj prisotnost njunih poročnih prič. "Moj sin Igor in moja draga ter prelepa snaha Nikolina sta se odločila okronati svojo iskreno ljubezen s civilno poroko. Bilo je včeraj, želela pa sta, da sta ob njih le priči. Vse sta organizirala na najlepši možni način. Videl sem nekaj posnetkov, vse to se mi zdi simpatično," je Keba pojasnil za časnik Blic in s tem potrdil, da je družina dogodek kljub odsotnosti z obreda spremljala z velikim odobravanjem.

Dragan Kojić Keba se veseli, da bo postal dedek.
Dragan Kojić Keba se veseli, da bo postal dedek.
FOTO: Youtube

Poleg potrditve civilnega obreda se je pevec osredotočil tudi na prihodnost mlade družine in prihajajoči naraščaj, ki ga v družini Kojić že nestrpno pričakujejo. Pevec je poudaril, da prihod otroka zanj predstavlja pomembno življenjsko prelomnico, saj se bo prvič preizkusil v vlogi dedka. "Kmalu bodo čudovita družina, čeprav to onadva že sta. Pričakujemo naraščaj! Pripravljam se na eno najpomembnejših vlog v življenju. Želim biti vesel, dober in aktiven dedek. To je šele začetek," je razkril in izdal še eno skrivnost - obstaja velika verjetnost, da se bo par prihodnje leto poročil tudi v cerkvi, kar bo verjetno pospremljeno z večjim slavjem.

Delila je še fotografijo sklenjenih rok novopečenega para.
Delila je še fotografijo sklenjenih rok novopečenega para.
FOTO: Sofija Kojić

Zaljubljenca sta si poročne zaobljube izmenjala po devetih mesecih zveze, za 39-letnika pa je to že tretji zakon. Po hrvaški zvezdnici je namreč srečo poskusil tudi s Sofijo Dacić, a sta se po petih mesecih zakona ločila. Kako uspešen bo njegov tretji zakon z nekdanjo misico in ali bo tokrat resnično 'za vedno', pa bomo še videli.

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Igor Kojić Nikolina Šaponja Dragan Kojić Keba poroka nosečnost Severina

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Magnetek
13. 11. 2026 18.08
Ista kot Seve...
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