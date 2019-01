Igra prestolov: Po koncu snemanja smo vsi jokali

Serija Igra prestolov že več let kraljuje na vrhu priljubljenih serij.

Serija Igra prestolov je bilana lanskoletni podelitvi televizijskih nagrad emmy v Los Angelesu proglašena za najboljšo serijo v kategoriji dram. Seveda to ni bila njihova prva nagrada, ampak le ena v seriji zmagovalnih pohodov epske serije, ki že leta pobira vse najbolj žlahtne nagrade. A vsaka zgodba ima svoj konec, tudi Igra prestolov (no, če smo iskreni, nekateri še vedno čakamo na dve knjigi iz serije Pesem ledu in ognja ... avtor George R. R. Martin je pač zelo zaposlen človek).

Eden od glavnih igralcev je tudi Kit Harington, ki v seriji igra zelo priljubljenega Jona, enega od ključnih junakov. V nedavnem intervjuju je tako dejal, da je bil zaključek snemanja zelo žalosten in poln čustev: "Na koncu smo bili vsi zlomljeni. Ne vem, ali smo jokali zaradi žalosti, ker smo zaključili s snemanjem ali zaradi vseh napornih snemanj. Primanjkovalo nam je spanca. Na koncu sem že razmišljal, da mi je slabo od vsega tega. Spomnim se, da nisem bil edini s takimi mislimi – dovolj imam, resnično sem imel rad vse to, ta serija je nekaj najlepšega v mojem življenju, pogrešal bom vse to – toda trenutno imam vsega dovolj."