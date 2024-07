Igralec Rob Delaney bi rad umrl v isti sobi kot njegov pokojni sin

"Če boste kdaj prodajali hišo, mi sporočite, saj bi jo rad kupil. Ko bom star nekje 81 let, se bom odplazil tja in tam umrl v isti sobi, kot je umrl moj sin in je bil moj drugi sin rojen," je o dogovoru z lastnikom nepremičnine povedal Delaney in dodal, da sta Henryju z ženo pred smrtjo povedala, da pričakujeta še enega otroka: "Moral je vedeti, da je njegova družina, ki ga je imela tako rada, živa in se bo povečala, obstajal pa bo še nekdo, ki mu bomo lahko pripovedovali o njem."

"Vedela sva, da se na Zemlji ne bosta nikoli srečala, čeprav je bil Henryjev mlajši sin rojen v isti sobi, kot je on umrl, to je bila takrat naša dnevna soba," je še razkril 47-letni zvezdnik in priznal, da sta z ženo Leah v preteklosti razmišljala, da bi se preselila iz Londona, a sta zaradi spominov na Henryja ostala. "Ostala sva iz več razlogov, eden teh je tudi ta, da jaz rad odhajam v park, kjer prislonim glavo na tobogan, kjer se je igral Henry," je povedal in dodal, da včasih sreča medicinske sestre, ki so negovale sina in zelo dobro skrbele zanj.

Srce je bilo 'raztrgano na koščke in raztopljeno v soli'

Zvezdnik se je spominjal, da se je bal, da bo imel težave pri povezovanju z drugim sinom, saj je bilo njegovo srce zaradi Henryjeve smrti 'raztrgano na koščke in raztopljeno v soli' in je bilo podobno smetem.

A je bila njegova zaskrbljenost odveč. "V sekundi, ko je zapustil ženino telo in sem ga pogledal, sem začel jokati. Zaljubljen sem bil vanj. Želel sem ga vohati, stisniti in položiti v svojo srajco. Takoj sem ga imel neizmerno rad. Hkrati pa moraš čutiti in spoštovati svojo bolečino. Moraš dovoliti, da boli, temu ne moreš ubežati. Ko te čustva prevzamejo, jim moraš dopustiti, da zaživijo," je iskreno priznal.