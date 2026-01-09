Igralca Ali Wong in Bill Hader sta se razšla

Igralca Ali Wong in Bill Hader sta se po poročanju revije People "zelo prijateljsko" razšla. Po besedah neimenovanega vira razlog za razhod tiči v vedno bolj zasedenih urnikih obeh igralcev. "Osredotočata se na svoje delo, hkrati pa se še naprej podpirata in navijata drug za drugega," je reviji še zaupal vir.

43-letnica, ki je javnosti najbolj poznana po vlogi v seriji Beef in štiri leta starejši komik, ki si je ime ustvaril v kultni oddaji Saturday Night Live, naj bi ohranila stik in ostala dobra prijatelja.

Spomnimo: da sta par, sta potrdila leta 2023, ko sta bila skupaj opažena v javnosti. Leto kasneje sta se skupaj udeležila podelitve zlatih globusov, kjer je Ali Wong osvojila kipec, ob razglasitvi pa sta si z izbrancem izmenjala poljub. Prve govorice o morebitnem razhodu pa so se pojavile v začetku preteklega leta, ko se je Wong podelitve globusov udeležila sama.