Igralca Dolpha Lundgrena opazili v družbi isto starih žene in hčerke

Igralca Dolpha Lundgrena, ki je najbolj znan po filmih Univerzalni vojak, Plačanci in franšizi Plačanci, so nedavno ujeli v družbi hčerk in žene. Četverica, ki se v javnosti le redko pojavlja skupaj, se je dobrega razpoloženja odpravila v eno od restavracij v Los Angelesu, največ pozornosti pa sta pritegnili 28-letni Emma Krokdal in Ida Lundgren, ki sta v odnosu mačeha in pastorka, a se dobro razumeta.

Dolph Lundgren je preživel nekaj kakovostnega časa v družbi žene in hčerk. 67-letnega igralca so pred kratkim ujeli v Los Angelesu, kjer se je z 28-letno ženo Emmo Krokdal in hčerkama, 28-letno Ido ter 22-letno Greto, odpravil v eno od sredozemskih restavracij na Beverly Hillsu. Vsi štirje so delovali sproščeni in dobre volje.

Dolph Lundgren z ženo in hčerkama FOTO: Profimedia icon-expand

Igralec je za to priložnost oblekel kavbojke in črno majico, nad katero je oblekel črno jopico. Tudi njegova žena je izbrala sproščen videz s kavbojkami in črno majico, nad katero je nosila rjavo daljšo jopo. Podobno kot mačeha sta bili oblečeni tudi zvezdnikovi hčerki, ki ju ima Šved z nekdanjo ženo Anette Qviberg, s katero sta bila poročena med leti 1994 in 2011.