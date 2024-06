Igralca Henryja Winklerja evakuirali iz gorečega hotela v Dublinu

Igralec Henry Winkler , ki je v ameriški komični seriji Srečni dnevi zaigral Fonzieja, je nedavno bival v enem od hotelov v Dublinu, kjer pa so zaradi požara v petem nadstropju morali posredovati gasilci. 78-letnika so skupaj s preostalimi gosti hotela evakuirali, ta pa se je pozneje na družbenem omrežju X zahvalil reševalcem, s svojimi sledilci pa je delil tudi fotografijo z nasmejanimi gasilci.

Za irsko televizijsko mrežo je pohvalil njihovo delo:"Tako čudovito! Gasilci so eni mojih najljubših ljudi. Gasilci in gasilke. Oni tečejo v stavbe, ko vsi ostali tečejo iz njih. Menim, da si zaslužijo veliko stiskov rok."

Kot je poročal The Independent, je Gasilska brigada v Dublinu potrdila, da so vse prebivalce hotela v centru mesta varno evakuirali, požar pa je povzročil minimalno škodo."Ekipe so prispele hitro in zalile prizorišče. Nadstropje smo izolirali in požar hitro pogasili," je v izjavi povedal poveljnik Colm Kershaw.