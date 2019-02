Igralca iz serije Beverly Hills 90210 zadel srčni infarkt

Po poročanju tujih medijev je 52-letnega igralca Luka Perryja, ki se nam je prek televizijskih ekranov približal z vlogoDylana McKaya v priljubljeni serijiBeverly Hills 90210, v njegovem domu v Los Angelesu zadel srčni infarkt. Losangeleški reševalci so se po prejetem klicu včeraj okoli devete ure zjutraj odpravili do igralčeve hiše v Sherman Oaksu, od koder so ga odpeljali v bližnjo bolnišnico.

Ameriško filmsko podjetje 20th Century Fox je na dan igralčeve kapi napovedalo nadaljevanje legendarne serije z originalno ekipo, a na nekoliko drugačen način. "Serija bo v stilu 'lažnega dokumentarca' (mocumentary) spremljala igralce, ki se trudijo za ponovni zagon serije. Kaj se zgodi, ko se nekdanji prijatelji, ljubimci, sovražniki – ki jih je cel svet spremljal pri odraščanju – trudi, da bi nadaljevali, kjer so končali?" so v uradnem sporočilu za javnost zapisali pri televizijski mreži Fox.

Luke Perry je v zgodnjih devetdesetih veljal za enega največjih najstniških idolov. V seriji Beverly Hills je stopil v čevlje lika Dylana McKayja, sina milijonarja. Igral je med letoma 1990 in 1995 ter med letoma 1998 in 2000. Prav ta vloga ga je popeljala med prepoznavne obraze v svetu filma: pred tem je namreč delal v različnih avtopralnicah in hotelih. Medtem, ko ni igral v Beverly Hillsu, je posnel mini serijo Invasion (1997) in film Peti Element (1997). Leta 1992 je sodeloval pri filmu Buffy, izganjalka vampirjev, ki pa ni bil najbolj uspešen. Perry je leta 2006 posnel tudi dramsko serijoWindfall, leta 2007 pa je s serijo John from Cincinnati, katere premiera je bila 10. junija 2007, požel velik uspeh in dokazal, da ni le eden izmed velikih zvezd, ki so propadle.