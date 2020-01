Igralca iz serije Prijatelji se nista videla že 15 let

Jennifer Aniston in James Michael Tyler, ki sta skupaj igrala v seriji Prijatelji, se nista videla od konca snemanja kultne serije. James pravi, da sta izgubila stike, a tega ne jemlje preveč osebno.

Igralka Jennifer Aniston in igralec James Michael Tyler, ki sta skupaj igrala v priljubljeni seriji Prijateljikot Rachel Green in svetlolasi Gunther, sta se nazadnje družila na zaključni zabavi ob koncu snemanja leta 2004. Igralca sta sicer deset let neprestano sodelovala na snemanju kultne serije, sedaj pa je James potrdil, da sta s priljubljeno igralko izgubila stike.

James Michael Tyler ima v resnici precej temnejše lase. FOTO: Profimedia

57-letni igralec je zaDaily Star povedal, da je bil to eden od najlepših obdobij njegovega življenja:"To je bil neverjetni čas najinega življenja, ko sva imela to srečo, da sva lahko sodelovala 10 let in med nama se je ustvarila prav posebna kemija." Dodal je še, da so se časi precej spremenili: "Živi v drugem mestu. Tega, da nisva več prijatelja, nisem vzel preveč osebno. Igralci gredo pač svojo pot. Od tega je minilo ogromno časa. Poročen sem in tudi drugi so si ustvarili družino. Stvari se spreminjajo."

Jennifer Aniston je v Prijateljih navdušila kot Rachel Green. FOTO: Profimedia