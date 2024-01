Igralca Jamieja Dornana med počitnicami napadle strupene gosenice

Novinar Gordon Smart je delil podrobnosti potovanja na Portugalsko z Jamiejem Dornanom in dvema drugima prijateljema in v podkast oddaji razkril, da sta oba z Dornanom končala na nujnem zdravljenju. Na potovanje so se odpravili minulo leto, njihova glavna aktivnost pa je bilo igranje golfa na portugalskih igriščih.

Igralec iz Severne Irske je bil na počitnicah s skupino, vključno z novinarjem in nekdanjim urednikom šova Gordonom Smartom, ki je zgodbo pripovedoval med nastopom v podkastu The Good, The Bad and The Unexpected. Povedal je, da sta oba z Dornanom zbolela na igrišču za golf, potem ko sta prejšnji dan spila alkohol, vključno z vinom in espresso martinijem.

Smart je dejal, da je bil prvi, ki je opazil simptome, vključno z mravljinčenjem v levi roki in dlani, zato je odšel v zdravstveni dom in pustil svoje tri prijatelje, na skrivaj pa se je bal, da ima srčni infarkt. Povedali so mu, da je njegov srčni utrip 210 utripov na minuto – normalen srčni utrip v mirovanju bi moral biti po podatkih British Heart Foundation med 60 in 100 utripov na minuto – nato pa so ga z Uberjem poslali v bolnišnico.

"Dobil sem Uber, se zgrudil in se zbudil v bolniški postelji, priklopljen na stroj, z zdravnikom, ki je rekel: 'Kaj za vraga si počel, mladenič?'" Zdravnik je prosil Smarta, naj pove podrobnosti o pijačah, ki jih je spil prejšnji dan, takrat pa je videl, kako so tudi Dornana pripeljali mimo na bolniški postelji.