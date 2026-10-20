Igralca Jason Segel in Kayla Radomski pred oltar stopila v botaničnem vrtu

Zvezdnik filmov Pozabi Saro, Vroči posnetki in Huda učiteljica, Jason Segel, je vstopil v novo vlogo in postal mož. Igralec je pred oltar stopil s Kaylo Radomski, s katero se je zaročil junija 2025, za popolno romantično kuliso pa je poskrbela lokacija poroke, ki je bila botanični vrt v kalifornijskem San Marinu.
Kmalu po tem, ko sta si 46-letnik in 35-letnica obljubila večno zvestobo, so se na družbenem omrežju pojavile prve objave, v katerih so svatje razkrili veselo novico. Nevestina prijateljica je delila fotografijo, na kateri je pokazala njeno vlečko, ob njej pa pripisala: "Gospa Segel." Mladoporočenca pa je v objektiv ujel tudi zvezdnikov svak, ki je pripisal: "Moja sestra je našla svoj srečni konec."
Pozneje je novico o poroki potrdila tudi igralka, ki je delila svojo fotografijo, na kateri v poročni obleki sedi ob oknu, ob njej pa pripisala: "Včerajšnji dan je bil sanjski. Več takih v vlogi gospe Segel pa šele prihaja."
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