Igralca Jason Segel in Kayla Radomski pred oltar stopila v botaničnem vrtu

Zvezdnik filmov Pozabi Saro, Vroči posnetki in Huda učiteljica, Jason Segel, je vstopil v novo vlogo in postal mož. Igralec je pred oltar stopil s Kaylo Radomski, s katero se je zaročil junija 2025, za popolno romantično kuliso pa je poskrbela lokacija poroke, ki je bila botanični vrt v kalifornijskem San Marinu.

Jason Segel in Kayla Radomski sta poročena. FOTO: Profimedia

Kmalu po tem, ko sta si 46-letnik in 35-letnica obljubila večno zvestobo, so se na družbenem omrežju pojavile prve objave, v katerih so svatje razkrili veselo novico. Nevestina prijateljica je delila fotografijo, na kateri je pokazala njeno vlečko, ob njej pa pripisala: "Gospa Segel." Mladoporočenca pa je v objektiv ujel tudi zvezdnikov svak, ki je pripisal: "Moja sestra je našla svoj srečni konec."