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Igralca Jason Segel in Kayla Radomski pred oltar stopila v botaničnem vrtu

Los Angeles, 20. 10. 2026 14.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jason Segel in Kayla Radomski

Igralski par Jason Segel in Kayla Radomski sta poročena. Pred oltar sta stopila v botaničnem vrtu v kalifornijskem San Marinu, novico pa so z objavo fotografij potrdili tako svatje kot nevesta. Par sicer povezujejo od oktobra 2023, zaročila pa sta se junija lani.

Zvezdnik filmov Pozabi Saro, Vroči posnetki in Huda učiteljica, Jason Segel, je vstopil v novo vlogo in postal mož. Igralec je pred oltar stopil s Kaylo Radomski, s katero se je zaročil junija 2025, za popolno romantično kuliso pa je poskrbela lokacija poroke, ki je bila botanični vrt v kalifornijskem San Marinu.

Jason Segel in Kayla Radomski sta poročena.
Jason Segel in Kayla Radomski sta poročena.
FOTO: Profimedia

Kmalu po tem, ko sta si 46-letnik in 35-letnica obljubila večno zvestobo, so se na družbenem omrežju pojavile prve objave, v katerih so svatje razkrili veselo novico. Nevestina prijateljica je delila fotografijo, na kateri je pokazala njeno vlečko, ob njej pa pripisala: "Gospa Segel." Mladoporočenca pa je v objektiv ujel tudi zvezdnikov svak, ki je pripisal: "Moja sestra je našla svoj srečni konec."

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Pozneje je novico o poroki potrdila tudi igralka, ki je delila svojo fotografijo, na kateri v poročni obleki sedi ob oknu, ob njej pa pripisala: "Včerajšnji dan je bil sanjski. Več takih v vlogi gospe Segel pa šele prihaja."

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