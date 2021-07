Igralca Joshuo Jacksona je za roko prosila žena

Voditelju Jimmyju Fallonu je podrobno opisal romantičen trenutek, ki se je zgodil decembra 2018: "Vprašala me je. Ja, na silvestrovo. Bila sva v Nikaragvi. Bilo je zelo lepo, neverjetno romantično. Sprehajala sva se po plaži in vprašala me je, ali bi se poročil z njo." Voditelj ga je nato vprašal, ali je Jodie zaroko načrtovala, na kar je igralec v smehu odgovoril: "Bil je uvod. Do tega je pripeljala počasi. Prej nisem ničesar vedel o tem, ampak bila je precej odločna in imela je prav. To je najboljša odločitev, ki sem jo kadar koli sprejel."

Zvezdnika sta se poročila decembra 2019, leto kasneje pa sta se razveselile hčerke Janie. Po porodu je manekenka v zapisu za britansko izdajo revije Vogue pojasnila svojo odločitev, da rodi na domu. Slednjo je skupaj s partnerjem sprejela po prebiranju statističnih analiz, ki kažejo, po njenem mnenju, strašljivo visoko število smrti temnopoltih mamic ob porodih. Prav tako pa je tehtnico v prid porodu v domači hiši prevesila epidemija covida-19. Turnerjeva namreč meni, da si vsaka ženska ob porodu zasluži spremstvo bližnjega.