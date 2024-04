Igralca Sacha Baron Cohen in Isla Fisher se po 14 letih zakona ločujeta.

Sacha Baron Cohen in Isla Fisher sta na Instagramu sporočila, da se po 14 letih zakona ločujeta. Igralca sta zapisala, da sta v preteklem letu skupaj vložila ločitvene papirje in se v zadnjih mesecih zasebno privajala na spremembe. "Vedno sva na prvo mesto postavljala zasebnost," sta pojasnila in poudarila, da ju je in ju bo vedno povezovala ljubezen do njunih otrok. Ob tem sta se zahvalila vsem, ki v tem času spoštujejo zasebnost njune družine.

Igralca sta njun zakon in tri otroke vrsto let skrbno varovala pred radovednimi očmi javnosti. Spoznala sta se se leta 2001 v Sydneyju, se nato leta 2004 zaročila, šest let kasneje pa sta si v francoski prestolnici obljubila večno zvestobo. V tem času sta postala starša hčerkama Olive in Eluli ter sinu Montgomeryju. V preteklem letu je igralka pojasnila, zakaj njuni trije potomci niso javno izpostavljeni: "Ni pravično do njih. Otroci si zaslužijo normalno otroštvo in želim, da so zunaj, se igrajo in tečejo, brez da bi se ob tem počutili neprijetno."