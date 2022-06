Igralca serije The Chosen One umrla v prometni nesreči v Mehiki

V prometni nesreči, v kateri sta v četrtek, 16. junija življenji izgubila igralca Raymundo Garduo Cruz in Juan Francisco Gonzlez Aguilar , bolj znan kot Paco Mufote, je bilo poškodovanih še šest oseb, vsi so bili člani produkcijske ekipe. Novico so ameriške medije potrdili z ministrstva za kulturo mehiške zvezne države Baja California, kombinirano vozilo naj bi v nesreči obrnilo v zraku, po tem, ko je zletel s ceste ob kraju Mulege na južnem delu kalifornijskega polotoka. Pred tem se je ekipa mudila na območju Sante Rosalie, kjer so snemali nove epizode prihajajoče serije.

The Chosen One je projekt, ki ga bodo gledalci lahko spremljali na eni od platform za pretočne vsebine. Serija pripoveduje zgodbo o ''fantu, ki bo lahko spremenil vodo v vino ter morda tudi obudil mrtve.'' Nadaljevanko so ustvarjalci najavili že leta 2017, nosi pa enako ime kot triler, ki je bil prvič predvajan leta 2019 in je živel dve sezoni. Serije, ki je priredba dela American Jesus Marka Millarja in Petra Grossa, je del neodvisne produkcije. S snemanjem so pričeli aprila 2022, datum premiere pa še ni znan.

Preiskava nesreče še poteka, produkcija pa je trenutno zaustavljena.