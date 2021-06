Igralca Stephena Amella so po prepiru z ženo odstranili z letala

Ameriškega igralca Stephena Amella so po prepiru z ženo morali na silo odstraniti z letala. Igralec je moral v spremstvu zapustiti letalo, njegova žena pa je poletela nazaj domov v Los Angeles, kamor sta bila skupaj namenjena po obisku festivala.

Stephen Amell, najbolj znan po glavni vlogi v priljubljeni seriji Puščica, ki jo lahko spremljate tudi na BRIO, je bil vpleten v glasen spor s svojo ženo. Zakonca sta iz Austina, kjer sta se udeležila televizijskega festivala ATX, letela v Los Angeles. Igralca so z letala odstranili, potem ko ga je stevardesa večkrat prosila, naj se pomiri, saj naj bi kričal na ženo Cassandro Jean Amell. Page Six poroča, da je bil ob tem videti pijan, neimenovan vir pa je zanje povedal, da so ga z letala pospremile tri stevardese. Po incidentu je Cassandra s spremljevalci ostala na letalu in se odpravila nazaj v Los Angeles.

icon-expand Stephen Amell FOTO: Profimedia

Tiskovni predstavnik letalske družbe je incident potrdil in v izjavi za tuj medij dejal: "Letalo Delta 966 je imelo 21. junija kratko, osemminutno zamudo pri odhodu, potem ko se je morala neposlušna stranka pred odhodom iz Austina izkrcati. Let je na mednarodno letališče v Los Angelesu prišel predčasno." Zaenkrat še ni znano, ali so teksaške oblasti igralca pridržale ali aretirale.

Ameriški zvezdnik je lani v podcastu Michaela Rosenbauma spregovoril o tesnobnih občutkih, ki so ga prevzeli ob novici, da je pozitiven na novi koronavirus."Čutil sem velik pritisk, ker sem zbolel. Čutil sem veliko strahu." A kot je pojasnil, se ni bal, da bi okužil veliko ljudi, saj je bil pri upoštevanju vladnih ukrepov zelo zgleden in je vedno nosil masko ter ohranjal razdaljo med ljudmi. Težave s tesnobo so se začele pojavljati, ko se je zavedel, da zaradi njega stoji celotno snemanje serije Heels, v kateri igra glavno vlogo. 40-letni Stephen in 35-letna Cassandra sta se poročila na božični dan leta 2012. Skupaj imata 7-letno hčerko Maverick Alexandro Jean Amell.