Igralca strah epidemije: V karanteni smo že osem mesecev, žena je v rizični skupini

Že osem mesecev je minilo, odkar se je v Združenih državah pojavil novi koronavirus in odkar so ljudje previdnejši – nekateri so že osem mesecev v karanteni. Eden takšnih je tudi igralec in scenarist Kumail Nanjiani , čigar žena spada v rizično skupino zaradi Stillove bolezni, ki je znana tudi kot revmatoidni artritis.

Kumail na družbenih omrežjih poziva svoje sledilce, naj bodo v teh časih še posebej previdni, naj upoštevajo vladne ukrepe in ostanejo doma. Skupaj z ženo Emily sta ustvarila podcast, v katerem se pogovarjata o karanteni in dobrodelnih akcijah, namenjenih predvsem tistim, ki jih je pandemija najbolj prizadela. A osemmesečna karantena je dolga doba, zato je na Twitterju zapisal, da je vedno bolj obupan in da njegov večni optimizem pojenja. Počuti se brezupno in nemočno, je zapisal.

"Se opravičujem. Sicer sem zelo optimistična oseba in v zadnjih mesecih sem se trudil, da bi takšen tudi ostal. A danes je zelo težko. Bližamo se ogromnemu porastu okužb z novim koronavirusom, ljudje, ki bi nas morali zaščititi, pa ne opravljajo svojega dela in nas obtožujejo, ker nas skrbi, češ da nas skrbi zaman,"je na začetku svojih tvitov zapisal igralec in nadaljeval: "Že osem mesecev sva z ženo v karanteni, ker spada v rizično skupino. Zdi se nama, da nas je država pustila na cedilu. A ne gre se toliko za naju. Midva spadava med tiste bolj blagoslovljene. Umrlo je več kot 226 tisoč ljudi, ogromno družin je uničenih. Ljudje so izgubili domove, službe – in vse to bi lahko preprečili. Ko primerjam število okuženih in mrtvih v drugih državah, se mi zdi, da živijo v popolnoma drugem svetu. Se soočajo z enako boleznijo kot mi? A očitno je prav to razlika med njimi in nami. Oni se z virusom dejansko soočajo, mi se ne. Pri nas so zatrli vsakršno prizadevanje za rešitev težave."

Dodal je, da nošenje mask ne pomeni, da smo šibkejši:"To, da lahko zaščitite prijatelje, družino, sosede, vsekakor ni znak šibkosti. Šibkost je, da imamo vsak dan znova več okuženih. Za menoj je nešteto neprespanih noči, ker ne vem, kaj nam prinaša prihodnost, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo z osebo, ki spi ob nas. Lahko bi naredili veliko več, kot smo."

Dodal je, da se trudi, da ga negativne misli ne bi prevzele:"Vrata črnih misli poskušam ohraniti zaprta. A danes mi ne uspeva. Danes ne morem. A ostanimo pozitivni, kolikor le lahko."