Igralca Timothyja Huttona toži ženska, ki naj bi jo posilil pred 37 leti

Johnstonova je dejala, da je bila stara komaj 14 let, ko ju je skupaj z njenim prijateljem igralec zvabil v hotelsko sobo. Timothy, ki je bil tedaj v svojih 20 letih, naj bi ju posilil in spolno napadel. Žrtev se ni želela izpostavljati, ker je mislila, da ji nihče ne bo verjel. Zdaj pa se je opogumila zato, ker je gibanje #MeToo dobilo ogromno podporo.

Hutton je obtožbe zanikal in v izjavi za BuzzFeed dejal, da se s tožilko nikoli ni srečal in njeno obtožbo označil za izmišljeno – z očitnimi lažmi in obrekovalnimi izjavami. "V zadnjih dveh letih in pol sem bil tarča večkratnih poskusov izsiljevanja ženske po imenu Sera Dale Johnston, saj želi moje milijone. Zagrozila je, da bo, če ne izpolnim njenih zahtev, medijem povedala svojo zgodbo, da sem jo pred 37 leti v Kanadi spolno napadel. Nikoli nisem napadel gospe Johnston," je dejal.

Timothy je v nadaljevanju še dodal, da je naredil korak naprej: "Poskusi izsiljevanja gospe Johnston niso uspeli, a se je kljub temu odločila, da bo nadaljevala s svojimi grožnjami in se povezala z mediji. Ko sem se tega začel zavedati, sem odšel k FBI-ju, podpisal zapriseženo izjavo in proti gospe Johnston vložil kazensko ovadbo zaradi izsiljevanja. Ne bom se nehal boriti, da bi resnica prišla na dan, saj neuspeli poskus izsiljevanja temelji na nečem, kar se nikoli ni zgodilo."

Svojo izjavo je sicer podala tudi Serinina mati, ki je dejala, da je že pred 30 leti želela podati ovadbo, a se je bala, da bosta skupaj s hčerjo uvrščeni na črno listo filmske industrije.