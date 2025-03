Igralca Tracyja Morgana zaradi slabosti na vozičku odpeljali s košarkarske tekme

Igralca in komika Tracyja Morgana so s košarkarske tekme med ekipama New York Knicks in Miami Heat morali na invalidskem vozičku odpeljati iz dvorane, saj je zvezdniku na svojem sedežu ob igrišču postalo slabo in je bruhal. Na pomoč mu je najprej priskočila zaskrbljena prijateljica. 56-letni zvezdnik, ki je znan po seriji 30 Rock in filmih Odštekana kifeljca, Lopov z otroškim obrazom in Zaporniško dvorišče, naj bi tudi krvavel iz nosu.