Protestiral zoper testiranja na živalih in pristal v zaporu

V izjavi medijem je Cromwell dejal: "Teksaška univerza A&M še naprej muči zlate prinašalce in druge pse, čeprav desetletja teh poskusov niso privedla do zdravljenja ljudi z mišično distrofijo. Čas je, da pse pustimo na prostost. Želim si, da jih izpustijo v dobre domove, kjer lahko v miru preživijo preostanek svojega življenja."

V izjavi, ki jo je s strani univerze prodobil tabloid People, pa je bila podana slednja razlaga: ''Teksaška univerza A&M ceni to priložnost, da popravi in ​​razjasni zavajajoče informacije o naši raziskavi mišične distrofije Duchenne. Škoda, da se dezinformacije še naprej širijo glede teh pomembnih raziskav, ki se izvajajo tako v imenu ljudi kot živali. Verjamemo, da je javnost dovolj pametna, da lahko vidi mimo zavajajočih vsebin. Ameriška agencija za hrano in zdravila zahteva, da se terapije izkažejo za varne najprej pri živalih, preden jih je sploh mogoče preskusiti na ljudeh. Te predklinične študije so potrebne pred kliničnimi testiranji zaradi zagotovila, da zdravilo pri ljudeh ne bi povzročilo resne škode. Žal trenutno ni popolnih alternativ za raziskave na živalih, čeprav družba A&M trenutno uporablja računalniške modele, epidemiološke študije, celične kulture in druge metode, kadar je to le mogoče. Dokler ne preizkusite zdravila na živem bitju, torej dihalnem organizmu – ne boste spoznali njegovega potenciala. Nihče pa ne želi, da bi bil njegov otrok prvi, ki bi poizkusil neko zdravilo."

Univerza je obenem sporočila, da so psi po svojem biološkem delovanju in odzivanju dobra podlaga za številne raziskave, ki bi utegnile pomagati človeku, zaključili pa so z besedami, da se veselijo dneva, ko jim testov ne bo potrebno opravljati na nobenem živem bitju: ''Teksaška univerza A&M se veseli dneva, ko živali ne bodo več potrebne za raziskave, v katerih skušamo odkriti primerna zdravila in terapije za ljudi, toda trenutno so še vedno ključnega pomena pri raziskovanju nekaterih bolezni. A&M presega standard oskrbe teh živali. Psi so zaščiteni z zakoni, predpisi in politikami za zagotavljanje humanega ravnanja. "

Igralec Cromwell, ki je bil tokrat pridržan v teksaškem zaporu Brazos, je bil zaradi podobnih javnih protestov v preteklosti že aretiran. Pridržan je bil leta 2015 in takrat je imel na izbiro plačati globo v višini približno 370 evrov ter oddelati 16 ur družbeno-koristnega dela, a se je kazen odločil odslužiti v zaporu. Svojo odločitev je takrat pojasnil z besedami: ''Ko se enkrat zavežete, da boste protestirali zoper nečesa, se zavedate, da bodo sledile posledice. Naložili so mi to smešno globo in 16 ur dela v skupnosti. Zdelo se mi je nesmiselno, da bi s tem priznal krivdo in razvrednotil celoten pomen našega poslanstva. Zato sem rekel, da globe ne bom plačal – raje grem v zapor.''