Igralca zaradi njegove višine na avdicijah večkrat zavrnili

Igralec James McAvoy , ki je med drugim igral tudi v Možje X, je priznal, da je bil v svoji karieri večkrat zavrnjen, večinoma zaradi njegove višine. Po poročanju portala The Telegraph igralec v višino meri le 170 centimetrov, James pa je to komentiral: "Ker sem zelo majhen moški, mi velikokrat pravijo, da sem premajhen za določene vloge."

"Tudi včasih, ko dobim vlogo, se počutim, kot da bomo morali skupaj z ekipo nekaj narediti glede tega," je nadaljeval igralec, ko se je spomnil na soigralko, ki se ni mogla vživeti v svojo vlogo, ker je bila njuna zveza zaradi njegove višine videti neresnična.

Soigralka, ki je ni želel imenovati, je dvomila o tem, da bodo gledalci verjeli, da bi se njen lik zaljubil vanj."To me je zelo prizadelo,"je komentiral, "Nato sem se moral osem tednov pretvarjati, da mi je soigralka všeč. Vedel sem, da bo na snemanju zelo težko, najin odnos pa je sčasoma postal zelo zanimiv."

Igralec je kljub svoji višini zgradil uspešno igralsko kariero in nazadnje sodeloval pri snemanju pustolovske serije His Dark Materials, ki so jo predstavili v letošnjem letu.