Igralčeva hčerka umrla tik pred četrtim rojstnim dnem

Pretekli konec tedna sta igralec Miguel Cervantes in njegova žena Kelly Cervantes izgubila svojo triletno hčerko. Že pri sedmih mesecih starosti je prvič doživela epileptični napad, s katerimi se je potem borila celo življenje.

Pretekli vikend je Kelly Cervantes, žena igralca Miguela Cervantesa, na družbenih omrežjih delila žalostno vest, da je umrla njuna 3-letna hčerka Adelaide Grace. Bitko z epilepsijo je izgubila le nekaj dni pred četrtim rojstnim dnem. "Naprave so ugasnjene. Njena postelja je prazna. Tišina je oglušujoča," je Kelly začela svoj zapis na Instagramu. "Adelaide Grace nas je zapustila na nedeljsko jutro. Odšla je mirno v mojih rokah, obkrožena z ljubeznijo. Končno je osvobojena bolečine, reakcij in napadov, vendar je pustila naša srca zlomljena. Zelo te imamo radi in za vedno te bomo imeli, Adelaideybug," je zapisala in poleg delila črno-belo fotografijo njene sobe.

People navaja, da se je hčerka skoraj skozi vse svoje življenje borila z napadi, ki so bili posledica epilepsije. Poročajo, da je svoj prvi napad doživela, ko je bila stara le sedem mesecev, dva meseca kasneje pa so ji diagnosticirali infantilne spazme, ki so oblika epilepsije. Miguel je ob izgubi za People povedal, da nikoli ne bo spraševal, zakaj se dogajajo takšne stvari in dodal: "Vse, kar imam, bi dal, da bi bila Adelaide tukaj. Vendar brez njene bolezni ne bi spoznali tako močnih in čudovitih ljudi, ki nas zdaj obkrožajo." Povedal pa je še, da zaradi nje lahko govorijo o epilepsiji in o njej sami, kar pa bodo počeli še naprej.

Kelly je pa za People le dan pred hčerkino smrtjo dejala: "Bila je bojevnica. Nikoli v življenju nisem spoznala nekoga, ki bi bil močnejši od nje. Svoje mnenje je delila na svoj način. Prišla je na svet ter imela misijo in zgodbo. Tako zelo sem ponosna, da nihče ne bo nikoli pozabil njene zgodbe." Kelly je hčerkino bitko z boleznijo in občutja celotne družine redno delila na svojem blogu Inchstones. V nedavni objavi je govorila, kako je sin Jackson sestrin svetilnik in ji je vedno na voljo, ko ga potrebuje. "On je tisti, ki me ohranja močno," je Kelly o sinu dejala za Peoplein zaključila, da jim prinaša energijo, ki jo teh težkih trenutkih več kot potrebujejo.