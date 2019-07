Igralčeva soproga umrla po šestletni bitki z rakom

Vinnie in Tanya sta se poročila leta 1994. Jones je leta 2013 v izjavi za medije sporočil, da sta oba zbolela za kožnim rakom. Tanya je sicer že pred tem utrpela resne zdravstvene zaplete in sicer pri starosti 21 let, tik zatem, ko je povila svojo prvorojenko Kaley. Slednjo je dobila v zakonu z nekdanjim soprogom. Po porodu je prestala urgentno presaditev srca, potem pa so ji diagnosticirali tudi raka materničnega vratu.