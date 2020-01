Igralčeva tetovaža v seriji Dobri zdravnik je lažna

Igralec Nicholas Gonzalez , ki ga lahko v seriji Dobri zdravnikspremljamo v vlogi kirurga Neila Melendeza, je ob izidu serije največ vprašanj dobival na račun tetovaže, ki krasi levo stran njegovih prsi. Podoba jelena oziroma njegovi rogovi namreč segajo vse do vratu, zato so vidni skoraj ves čas.

Tujim medijem je tako igralec razkril, da je tetovaža lažna. Za Fan Fest News je pojasnil: "(Scenaristu) Davidu Shoru in producentom je bila všeč ideja, da ima zdravnik oziroma kirurg tetovaže, vendar so želeli nekaj posebnega in so se tako odločili za levi del prsi." Ob tem pa ni želel izdati drugih informacij, zato sklepamo, da bo več znano tekom serije.