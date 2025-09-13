Svetli način
Tuja scena

Igralčeva žena po njegovi smrti prekinila tišino in razkrila svojo identiteto

Los Angeles, 13. 09. 2025 15.27 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
Žena pokojnega igralca Malcolma-Jamala Warnerja, ki je pred dvema mesecema tragično utonil med počitnicami, je po več letih, odkar sta bila poročena in živela zelo zasebno življenje, vendarle razkrila svojo identiteto in prvič javno spregovorila o njegovi smrti. Tenisha Warner je delila poročno fotografijo in sporočila, da v spomin na moža ustanavlja dobrodelno fundacijo.

Igralec Malcolm-Jamal Warner, ki je bil znan po vlogi v seriji Cosby Show, je pred skoraj dvema mesecema tragično utonil med družinskimi počitnicami, ko je plaval s hčerko, zdaj pa je v javnost stopila njegova žena, ki se doslej ni izpostavljala. Tenisha Warner je na družbenem omrežju sporočila, da skupaj s hčerko ustanavljata fundacijo v spomin na 54-letnega Malcolma.

"Hvala, da ste nam izkazali toliko ljubezni v tem občutljivem času," je zapisala v objavi in razkrila, da bi ravno zdaj z igralcem, s katerim se je poročila leta 2017, praznovala obletnico poroke. "Še vedno slišim možev smeh in še vedno čutim, kako je sprejel vsak delček mene, vsako solzo in vse moje sanje. V njegov spomin s hčerko ustanavljava fundacijo, s katero bomo nadaljevali zapuščino, ki sva jo začela skupaj z možem ustvarjati, ki neguje notranjo luč otrok in dopušča svobodo mladim umetnikom, da ustvarjajo izven omejitev," je dodala.

Zapis je zaključila z besedami: "To je ljubezen. Še vedno se premika. Še vedno se ustvarja. Še vedno nas nosi naprej." Fundacija bo s štipendiranjem pomagala študentom umetnosti.

Med komentarji se je oglasila Warnerjeva nekdanja soigralka Keshia Knight Pulliam, ki je zapisala: "Preprosto lepo." Nekdo drug je pripisal: "Njegova zapuščina živi naprej." Tretji sledilec pa je dodal: "Zdi se, da njegov smeh odmeva preko fotografije."

Malcolm-Jamal Warner je bil na družinskih počitnicah na Kostariki, ko so ga med plavanjem z osemletno hčerko ujeli močni tokovi. Na pomoč so jima priskočili deskarji, kljub oživljanju na plaži pa mu ni bilo več pomoči.

