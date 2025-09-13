Igralčeva žena po njegovi smrti prekinila tišino in razkrila svojo identiteto

Igralec Malcolm-Jamal Warner , ki je bil znan po vlogi v seriji Cosby Show , je pred skoraj dvema mesecema tragično utonil med družinskimi počitnicami, ko je plaval s hčerko, zdaj pa je v javnost stopila njegova žena, ki se doslej ni izpostavljala. Tenisha Warner je na družbenem omrežju sporočila, da skupaj s hčerko ustanavljata fundacijo v spomin na 54-letnega Malcolma.

"Hvala, da ste nam izkazali toliko ljubezni v tem občutljivem času," je zapisala v objavi in razkrila, da bi ravno zdaj z igralcem, s katerim se je poročila leta 2017, praznovala obletnico poroke. "Še vedno slišim možev smeh in še vedno čutim, kako je sprejel vsak delček mene, vsako solzo in vse moje sanje. V njegov spomin s hčerko ustanavljava fundacijo, s katero bomo nadaljevali zapuščino, ki sva jo začela skupaj z možem ustvarjati, ki neguje notranjo luč otrok in dopušča svobodo mladim umetnikom, da ustvarjajo izven omejitev," je dodala.

Zapis je zaključila z besedami: "To je ljubezen. Še vedno se premika. Še vedno se ustvarja. Še vedno nas nosi naprej." Fundacija bo s štipendiranjem pomagala študentom umetnosti.

Med komentarji se je oglasila Warnerjeva nekdanja soigralka Keshia Knight Pulliam, ki je zapisala: "Preprosto lepo." Nekdo drug je pripisal: "Njegova zapuščina živi naprej." Tretji sledilec pa je dodal: "Zdi se, da njegov smeh odmeva preko fotografije."

Malcolm-Jamal Warner je bil na družinskih počitnicah na Kostariki, ko so ga med plavanjem z osemletno hčerko ujeli močni tokovi. Na pomoč so jima priskočili deskarji, kljub oživljanju na plaži pa mu ni bilo več pomoči.