Igralci serije Melrose Place ponovno skupaj

Vsi oboževalci legendarne serije Melrose Place, ki je na televizijske ekrane prišla leta 1992 in se po sedmih sezonah ter 226 epizodah poslovila v letu 1999, so pred kratkim prišli na svoj račun. Na družbenih omrežjih je namreč zaokrožila fotografija, na kateri je vidno, da je šest osrednjih igralcev ohranilo prijateljske odnose. Nedavno so se udeležili skupinske večerje v New Yorku, njihovo druženje pa je med drugim obeležilo tudi 20 let od konca omenjene serije.

Laura Leighton, Doug Savant, Andrew Shue, Courtney Thorne-Smith, Josie Bissett in Daphne Zuniga so uprizorili življenja šestih mladih prebivalcev stanovanjskega kompleksa Melrose Place v zahodnem Hollywoodu. Njihovo prijateljstvo se je s televizijskih ekanov preselilo tudi v njihova resnična življenja, Daphne Zuniga pa je ob deljeni fotografiji nasmejane šesterice zapisala: ''V New Yorku sem srečala nekaj prijateljev!''