Igralci video iger želijo manj skrivnosti med projekti z eksplicitnimi prizori

BBC navaja številne izvajalce zajemanja gibanja in glasovne igre, ki pravijo, da želijo, da bi bila industrija manj skrivnostna glede iger, za katere snemajo prizore. Izvajalci, ki delajo v industriji iger, so spregovorili o stiski, ki jo doživljajo med delom. Prosijo jih namreč, da delajo na eksplicitni vsebini brez predhodnega obvestila, vključno s snemanjem prizorov spolnih napadov. Seksualni prizori so pogosti v sodobnih igrah in so večinoma narejeni s snemanjem človeških igralcev, posnete prizore pa nato digitalizirajo in spremenijo v igralne like.

Jessica Jefferies je profesionalna režiserka, ki se ukvarja predvsem z video igrami in v tem uživa. Pred tem je bila izvajalka zajema gibanja – del majhne skupine, ki je redno delala za studie, ki jih uporabljajo razvijalci iger. Izvajalci zajema gibanja so oblečeni v oprijete obleke, ki so pokrite z markerji. V njih uprizarjajo gibe likov, ki jih nato spremenijo v digitalno sliko. Povedala je, da so razvijalci nastopajoče pogosto pustili v nevednosti glede narave igre ali scene. "Prejeli smo e-pošto ali klic iz studia, da nas te dni potrebujejo za snemanje," je dejala in dodala: "To so bile vse informacije, ki smo jih dobili."

Igralci so za omenjen medij povedali, da kultura skrivnosti okoli projektov, kjer se scenariji pogosto ne delijo do zadnjega trenutka, pomeni, da pogosto ne vedo vnaprej, da lahko prizori vključujejo intimna dejanja. Po snemanju se večkrat počutijo pretreseno in razburjeno.

Za BBC je še povedala, da so jo nekoč prosili, naj brez predhodnega opozorila odigra prizor z moškim nastopajočim, ki vključuje spolni napad. "Prišla sem in povedali so mi, da bom posnela nazoren prizor posilstva," je rekla in dodala: "To dejanje bi lahko igralec igre potem opazoval tako dolgo, kot bi želel, nato pa bi imel možnost, da ta lik tudi ustreli v glavo. Po mojem mnenju je bilo to povsem nesprejemljivo."

Zavrnila je "gnusni" prizor, kar pa je bilo slabo sprejeto, saj je bila edina ženska na snemanju. "Ne gre za goloto, vendar je to še vedno dejanje in v tem dejanju je intimnost, v tej situaciji pa tudi nasilje," je dejala. Na koncu so njene pomisleke uslišali in prizora niso posneli. Vendar to krepi njeno prepričanje, da bi morali izvajalci vnaprej vedeti za eksplicitne prizore, da jim na snemanju ni treba "zganjati" ali čutiti pritiska, da naredijo nekaj, zaradi česar se počutijo neprijetno.

Kljub podpisanim pogodbam o nerazkritju informacij igralci pred snemanjem o scenariju ne izvedo veliko

Glasovna igralka, ki se je odločil ostati anonimna, je za BBC povedala, da nastopajoči podpisujejo pogodbe o nerazkritju podatkov, vendar jim še vedno "skoraj nič ne povedo" o igrah, na katerih delajo. Pripovedovala je tudi o projektu, na katerega se je prijavila kot glasovna igralka. Šele, ko je prišla na snemanje, je izvedela, da gre za "seks sceno".

"Morala sem se glasovno ujemati s prizorom in skozi steklo v kabini me je gledala celotna ekipa, vsi so bili moški. Bilo je mučno. Na tej stopnji sem bila že nekaj časa v industriji iger in še nikoli se nisem počutila tako pretreseno," je dejala in dodala: "Kar me je pri tej situaciji tako zelo razburilo, je to, da so me postavili na mesto, nihče pa ni pomislil, da bi me vprašal, ali mi to delo odgovarja. Tudi pozneje ni nihče preveril, ali sem v redu."

Sindikat uprizoritvenih umetnosti Equity zahteva, da industrija iger sprejme ukrepe za izboljšanje, tako da članom igralske zasedbe vnaprej posreduje povzetek zgodbe, razčlenitev prizorov in scenarije, najame intimne koordinatorje, nastopajočim pa omogoči, da po potrebi zahtevajo zaprto sceno.