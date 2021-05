Igralcu Dannyju Mastersonu bodo sodili zaradi obtožb o posilstvu

Mastersonov glavni odvetnik Thomas Mesereau, ki je v preteklosti zastopal Michaela Jacksona ter Billa Cosbyja, je med zaslišanjem namignil, da so policisti, tožilci in priče pristranski zaradi nasprotovanja scientološki cerkvi, katere član je tudi igralec Danny Masterson. Scientologijo in njene nauke so se med zaslišanjem omenjali tako pogosto, da je bila sodnica primorana poudariti, da to ni sojenje proti cerkvi, dodala pa je, da je največji pokazatelj tega, zakaj so žrtve bile toliko časa tiho ta, da posilstva niso prijavile policiji, ampak so zadevo poskušale rešiti znotraj institucije.

Zastopnik treh žrtev je obtožbe o naučenih izjavah žrtev ostro zavrnil in dejal, da je šlo za čustvene izpovedi, za podobnosti v zgodbah pa je okrivil obtoženega: "Doslednost izjav govori o doslednosti Mastersonovih dejanj."

Vsa domnevna posilstva naj bi se zgodila v času snemanja serije Oh, ta sedemseta, ko je bil igralec na vrhu svoje slave. Novo sojenje se bo pričelo 7 junija.