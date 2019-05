Igralcu Izganjalke vampirjev grozi do štiri leta zaporne kazni

Grozi mu do štiri leta zaporne kazni.

Nicholas je pred štirimi leti gostoval v pogovorni oddaji dr. Phila , kjer je razkril, kakšne težave ga tarejo - Nicholas se namreč že nekaj časa bori z depresijo in odvisnostjo od različnih tablet.

Igralcu grozi do štiri leta zaporne kazni, če bo spoznam za krivega, je povedal tiskovni predstavnik tožilca John Hall. Sicer se je Brendon v zadnjih nekaj letih večkrat srečal z roko pravice, saj je bil pred tem aretiran tudi zaradi kriminalnih dejanj, suma vandalizma in večje kraje. Tiskovni predstavnik igralca zadeve še ni komentiral.

Eden glavnih obrazov priljubljene serfije o vampirjih Izganjalka vampirjev Nicholas Brendon je obtožen nasilja v družini. Oktobra 2017 naj bi v hotelu v Palm Springsu napadel svoje dekle. Ker je dekle fizično napadel in jo pri tem lažje poškodoval, so ga aretirali, piše v policijskem poročilu, kar razkriva Hollywood Reporter.

Nicholas ni dovolil, da bi dr. Phil drezal vanj in je odkorakal iz studia.

Čeprav se je dr. Phil z njim želel pogovarjati o težavah z alkoholom in depresijo. Ko je Phil začel drezati v igralca in ga vprašati, če je pijan, če je pil danes ali dan pred tem, se je videlo, da se Nicholas počuti ogroženega. "Nisem pil," je rekel Nicholas, dr Phil pa:"Vprašam, ker voham alkohol."Ko pa je voditelj rekel, da je dobil poročilo, kje je bil igralec prejšnjo noč, je ta vstal in odkorakal iz studia: "Tega ne potrebujem."