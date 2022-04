Igralec Aaron Paul se je razveselil drugega otroka

Igralec Aaron Paul, ki je najbolj znan po svoji vlogi v seriji Kriva pota, se je z ženo razveselil drugega otoka. Igralec in režiserka Lauren Parsekian sta dobila fantka, ki sta ga poimenovala Ryden, na družbenih omrežjih pa sta s svojimi oboževalci delila tudi njegove prve fotografije. Zakonca imata še štiriletno hčerko Story.

Aaron Paul je postal drugič oče. Zvezdnik serije Kriva pota in njegova žena, Lauren Parsekian, sta se pred kratkim razveselila drugega skupnega otroka, fantka, ki sta ga poimenovala Ryden Caspian Paul. Zvezdnika sta na družbenih omrežjih delila prve fotografije novorojenčka, ki se je družini pridružil pred enim mesecem.

icon-expand Aaron Paul in Jimmy Fallon FOTO: Profimedia

"Moj malček, Ryden Caspian Paul. Zelo sem vesel, da si se nam pridružil na tem svetu, moj lepi fantek," je na Instagramu zapisal 42-letni igralec. "Prejšnji mesec smo imeli tega fantka samo zase, sedaj pa je čas, da novico delimo tudi z vami. Radi te imamo do neskončnosti," je še pripisal ob fotografijah, ki jih je delil. Tudi 35-letna režiserka je na Instagramu delila podoben zapis: "Ryden Caspian Paul. Prejšnji mesec smo se spoznavali s temle malčkom in se povsem zaljubili vanj. Rojen je bil ob polni luni, zato ima tako nežno in preudarno dušo. Zelo sem hvaležna, da je izbral nas in bo z nami delil to potovanje. Navdih za njegovo ime sva našla pri svojem najljubšem umetniku, Marku Rydnu."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Igralec je novico o neprespanih nočeh delil najprej v oddaji z Jimmyjem Fallonom, v kateri je dejal: "Pridružil se nam je fantek. Njegovo ime je Ryden in zelo ga imam rad." Paul je razkril še, da je njegov soigralec iz serije Kriva pota, Bryan Cranston, postal fantkov boter: "Zelo je navdušen in počaščen. Rad imam tega možakarja, zato sploh ni bilo dvoma." Povedal je še, da se je bratca razveselila tudi štiriletna Story Annabelle, s katero že razvijata posebno vez. "Noro je zaljubljena vanj in ga neprestano objema," je dejal.