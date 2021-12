Igralec Adam DeVine potrdil poroko s Chloe Bridgers

Igrelec Adam DeVine je z objavo prvih poročnih fotografij na družbenem omrežju Instagram potrdil, da sta z igralko Chloe Bridgers res dahnila usodni 'da'. Govorice, da sta se zvezdnika oktobra poročila, so se izkazale za resnične, DeVine pa je v zapisu ob fotografijah razkril, da so se svatje na poročno slavje odpravili v Mehiko.

Adam DeVine in Chloe Bridgers sta poročena. Govorice je po dveh mesecih potrdil kar ženin sam, ki je na družbenem omrežju Instagram delil nekaj poročnih fotografij. Igralski par se je začel sestajati leta 2015, ko sta se spoznala na snemanju filma The Final Girls, zaročila pa sta se oktobra 2019.

"Poročena sva. Kako noro, poročila sva se v Mehiki, vsi pa smo se po nekem čudežu izognili covidu. Chloe imam zares rad in vesel sem, da je moja žena," je ob fotografijah pripisal DeVine in za vsako posebej dodal opis, tudi pri tistih, kjer se je par med obredom poljubil in na kateri plešeta, nebo nad njima pa osvetljuje ognjemet.

"Chlo se je znebila poročne obleke in obula plesne čevlje," je ob zadnji fotografiji pripisal 38-letni ženin. DeVinov soigralec iz filma Deloholiki, Erik Griffin, je bil med prvimi, ki so delili fotografije poročnega slavje meseca oktobra, a par do sedaj novice ni potrdil. Igralca sta se zaročila pred dvema letoma, novico pa je takrat prav tako na Instagramu delil DeVine: "Rekla je 'da'! No, v bistvu je rekla 'aah Adam' in me poljubila, a sem precej prepričan, da je to pomenilo, 'da'," je ob njuni fotografiji na ladji zapisal igralec.