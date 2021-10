Igralec Alan Cumming o Monici Lewinsky: Ponosen sem nanjo in njen pogum

56-letni igralec Alan Cumming v svoji novi knjigi piše o prijateljstvu z Monico Lewinsky . Igralec in Lewinskyjeva sta se spoznala na neki večerji leta 2000 in se po besedah Cumminga takoj ujela. Monica je bila takrat žrtev afere in sramotenja, ki ji je sledilo v javnosti, ko se je razkrila njena afera s predsednikom Clintonom . Lewinskyjeva je med leti 1995 in 1997 delala kot pripravnica v predsednikovem kabinetu.

"Je ena najbolj zabavnih in prijaznih ljudi, kar sem jih spoznal. Glede na to, kaj vse je prestala v svojem življenju, je to naravnost neverjetno," piše Cumming. Izpostavil je, da sta se z Monico takoj ujela. "Poznam jo že kar nekaj časa in veseli me, ko jo zadnjih pet let gledam tako srečno. Da je razkrila še svojo plat zgodbe, ji je pomagalo. Naredila je čudovite stvari in obrnila zadeve, ki so se ji zgodile, v pozitivno smer in pomagala mnogim ljudem s podobnimi zgodbami," pa je povedal ameriškemu tabloidu Page Six.