Igralec Alec Baldwin z rekvizitno pištolo ustrelil dve osebi, ena je umrla

Policija iz Nove Mehike je sporočila, da je Baldwin z orožjem streljal med snemanjem filma Rust. Žensko so odpeljali v bolnišnico, a je zaradi poškodb umrla. Moški, režiser filma, je bil sprejet v bolnišnico. Detektivi so začeli preiskavo incidenta na ranču Bonanza Creek, priljubljeni snemalni lokaciji. "Preiskovalci so sporočili, da je prizor, ki so ga snemali, vključeval uporabo strelnega orožja. Detektivi preiskujejo, kako in kakšen izstrelek je bil izstreljen."

Aretiran ni bil nihče in vložena ni bila nobena obtožba, so sporočili iz šerifovega urada. Policisti so zaslišali priče, incident pa ostaja v okviru "odprte in aktivne" preiskave, piše Variety, Ženska je bila identificirana kot 42-letna Halyna Hutchins, ki je delala kot direktorica fotografije. Moški, ki je v bolnišnici Christus St. Vincent's, je 48-letni režiser Joel Souza.

Hutchinsova je prihajala iz Ukrajine in odraščala v sovjetski vojaški bazi v polarnem krogu, piše CNN. V Kijevu je študirala novinarstvo, v Los Angelesu pa film. Revija American Cinematographer pa jo je leta 2019 imenovala za "vzhajajočo zvezdo".

Bila je tudi direktorica fotografije pri akcijskem filmu Archenemy iz leta 2020, ki ga je režiral Adam Egypt Mortimer. "Tako sem žalosten, ker smo izgubili Halyno. In tako jezen, da se je to zgodilo med snemanjem," je zapisal Mortimer v tvitu. "Bila je briljanten talent in popolnoma predana umetnosti in filmu."