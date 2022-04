Igralec Andrew Garfield si bo vzel odmor od igranja in živel kot običajen človek

Igralec Andrew Garfield ima za seboj zelo naporno leto, ki je bilo tudi zelo uspešno. V preteklem letu je sodeloval v več projektih, med kateri je bila tudi filmska uspešnica Tick, Tick...Boom!, za odigrano vlogo pa je bil nominiran za oskarja. Ker je delal praktično brez premora, se je zvezdnik sedaj odločil, da si zasluži nekaj premora in se bo umaknil od življenja pod žarometi.

Za igralcem Andrewom Garfieldom je naporno leto, saj je uspešno izpeljal nekaj projektov, kot je sporočil pred kratim, pa je delo zahtevalo svoj davek, zato potrebuje počitek. 38-letnik se je tako odločil, da se za nekaj časa umakne in zaživi bolj normalno življenje, kjer bo vlogo zamenjal in sam postal gledalec in poslušalec ter tako zaživel bolj normalno življenje.

icon-expand Andrew Garfield FOTO: Profimedia

"Veselim se tega, da bom nekaj časa bolj tiho, da bom miroval in si privoščil nekaj časa, da bom samo obstajal," je povedal v intervjuju za zadnjo izdajo revije People. "Pomembno se mi zdi, da si po obdobju, ki je bilo zelo energično, privoščim nekaj časa za počitek in se umirim. Da nimam občutka, da moram še naprej vztrajati in garati," je dodal. "Človeka hitro zavede občutek, da mora živeti na način, da vedno načrtuje naslednji korak. Vem, da imam velik privilegij, da si lahko privoščim, da si vzamem nekaj časa in ga preživim na način, kot si sam želim," je še pojasnil 38-letni igralec in dodal, da je odmor od igranja vzpodbudilo podobno ravnanje nekaterih drugih zvezdnikov, ki so se prav tako odločili, da si privoščijo počitek.